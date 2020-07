Harvey Price (18) geht es endlich deutlich besser. In den vergangenen Tagen hatten sich die Öffentlichkeit und vor allem seine Mama Katie Price (42) enorme Sorgen um den Teenager machen müssen. Katies ältester Sprössling leidet von Geburt an an einer Entwicklungsstörung und ist seither täglich auf Medikamente angewiesen. Wegen der Gefahr eines Organversagens hatte Harvey die vergangenen Tage auf der Intensivstation verbringen müssen, bis er am Freitag endlich auf dem Weg der Besserung war. Nur geht es dem Kämpfer sogar so gut, dass er sich selbst bei seinen Fans melden kann.

Auf ihrem Instagram-Account ist seit Kurzem ein Video von Katie und Harvey zu sehen. Es zeigt die 42-Jährige, wie sie ihren Sohn im Arm hält und ihm immer wieder liebevoll übers Gesicht streichelt. "Was möchtest du den Leuten sagen, die dir all die Genesungswünsche geschickt haben?", fragt das Model Harvey, der mit "Danke" und "Es geht mir besser" antwortet.

Auch auf die Schmuseeinheiten seiner Mama reagiert der 18-Jährige. Als sie fragt "Du liebst deine Mami-Kuschelzeit, oder?" entgegnet Harvey ein deutliches "Oh ja!".

