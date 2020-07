Carl Woods ist Katie Prices (42) Fels in der Brandung! Vor wenigen Tagen wurde der älteste Sohn der britischen TV-Bekanntheit ins Krankenhaus gebracht. Seitdem befindet sich Harvey auf der Intensivstation. Sein Zustand ist weiterhin kritisch, was seine Mutter in große Sorge versetzt. In dieser schwierigen Zeit dürfte jemand für eine ganz besondere Stütze sein: Ihr neuer Freund Carl Woods schafft es, ihr ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern!

Am vergangenen Montag wurde das frisch verliebte Pärchen gemeinsam abgelichtet. Während Carl im grauen Sportlook mit weißen Sneakern und schwarzer Baseballcap über einen Supermarktparkplatz schlenderte, hielt er die Hand seiner Liebsten ganz fest. Katie – auch in Sneakern und einem hautengen, neonfarbenen Kleid schien die Zärtlichkeiten ihres Lovers sichtlich zu genießen. Grinsend lief die 42-Jährige neben dem Love Island-Star her. Das Couple machte offenbar Station bei einer Tierhandlung, um Besorgungen für den Welpen ihrer Tochter Princess Tiaamii (13) zu erledigen.

Neben ihrem Partner ist das Model offenbar auch ihrer Community für die derzeitige Unterstützung sehr dankbar. "Ich danke euch für eure Nachrichten, die mir sehr viel bedeuten", gab der Reality-TV-Star auf Instagram an. Seit des Krankenhausaufenthaltes ihres Sohnes gibt die fünffache Mutter den Fans der Price-Familie regelmäßig Updates zu seinem Gesundheitszustand.

