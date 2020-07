Ist an diesem Vorwurf etwas dran? Dass Kylie Jenner (22) die Liste der best verdienenden Stars weltweit anführt, ist wohl bekannt. Vor allem mit dem Verkauf von 51 Prozent ihrer eigenen Kosmetikmarke Kylie Cosmetic im vergangenen Januar, habe der Keeping up with the Kardashians-Star einen enormen Gewinn gemacht. Die junge Mutter lebt den Luxus-Lifestyle und scheut keine Kosten, wenn es um schicke Klamotten, dicke Autos oder gutes Essen geht. Doch jetzt behauptete eine Kellnerin, die Kylie bedient haben soll, dass sie ein Geizkragen in puncto Trinkgeld sei.

Auf TikTok postete eine Userin namens Julia Carolan einen Clip, wie sie Promis nach Sympathie bewertet. Durch ihren ehemaligen Beruf in einem japanischen Sushirestaurant in New York habe sie bereits zahlreiche bekannte Gesichter bedient – mit Kylie scheint sie nicht zufrieden gewesen zu sein und gab ihr nur 2 von 10 Punkten. "Sie war eigentlich nett, aber sie hat mir nur 20 Dollar (ca. 18 Euro) Trinkgeld gegeben und dabei war es eine 500-Dollar-Rechnung (ca. 440 Euro)", meinte das Model. Dabei ist es in den USA eine Art ungeschriebenes Gesetz, mindestens 15 Prozent Trinkgeld zu geben – da hätte die 22-Jährige eigentlich etwa 65 Euro dalassen müssen.

Im Vergleich zu Kylie haben es die Hadid-Schwestern der TikTokerin offenbar richtig angetan: Gigi (25) und Bella (23) erhielten volle Punktzahl von Julia. "Sie sind sehr höflich und freundlich zum Personal, was bei Prominenten leider sehr selten ist", schwärmte sie von den beiden Laufstegschönheiten.

Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi Webster

Kylie Jenner, Unternehmerin

Gigi und Bella Hadid im Jahr 2020



