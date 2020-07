Höhen und Tiefen lassen Pink (40) und Carey Hart nicht verzagen. Seit 14 Jahren sind die Sängerin und der Motorcross-Profi bereits verheiratet, seit 19 sind sie ein Paar. In diesen beinahe zwei Jahrzehnten durchlebten die beiden nicht nur schöne Zeiten. Zweimal sahen sie ihre Beziehung vor dem Aus. Glücklicherweise gaben Pink und Carey sich als Paar aber nicht auf – und heute sind die Eltern von zwei gemeinsamen Kindern glücklicher denn je. Klar, dass die Musikerin passend zum Geburtstag ihres Gatten rührende Zeilen raushaut.

Auf Instagram veröffentlicht Pink ein Bild von sich und Carey am Strand und schreibt dazu: "Herzlichen Glückwunsch. Ich kann mich noch an deinen 27. Geburtstag erinnern. Du bist jetzt so viel cooler." Die Mutter von Willow Sage (9) und Jameson Moon (3) hoffe, das kommende Jahr werde Careys glücklichstes. "Deine Kinder verehren dich und ich bin dir für jeden Tag dankbar – fast jeden", fügt die "A Million Dreams"-Interpretin witzelnd hinzu.

Und was macht eigentlich das Geburtstagskind selbst an seinem 45. Ehrentag? Am Morgen drehte er alleine eine Runde mit dem Fahrrad, den Tag verbringt er entspannt mit seiner Familie. "Ich denke, das passiert wohl, wenn man alt wird", scherzt er im Netz.

Anzeige

Instagram / hartluck Carey Hart an seinem 45. Geburtstag

Anzeige

Getty Images Sängerin Pink mit Ehemann Carey Hart und ihren Kindern

Anzeige

Getty Images Carey Hart und Ehefrau Pink



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de