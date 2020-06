Die Sängerin Pink gesteht: Ohne Therapie wären sie und ihr Ehemann Carey Hart (44) nicht mehr zusammen! Das Paar, das mit Willow Sage (9) und Jameson Moon (3) zwei gemeinsame Kinder hat, ist seit 14 Jahren verheiratet. Seit 2001 sind die "What About Us"-Interpretin und der Motocross-Profi liiert. In den beinahe zwei Jahrzehnten haben sie viel durchlebt – inklusive zwei Trennungen, die sie offenbar aber noch enger zusammenwachsen ließen. Jetzt verriet die 40-Jährige, dass sie und ihr Liebster es auch professioneller Hilfe zu verdanken haben, dass sie noch ein Paar sind!

Sich zu lieben, reiche manchmal einfach nicht aus, erklärte Pink (40) kürzlich in einem einstündigen Instagram-Livestream mit ihrer Paar-Therapeutin Vanessa Inn. Seit etlichen Jahren nehme sie mit ihrem Liebsten die psychologische Hilfe in Anspruch: "Das ist der einzige Grund, weshalb wir noch zusammen sind. Wisst ihr, Ehepartner müssen sich nach einigen gemeinsamen Jahren aussprechen. Aber irgendwann spricht man nicht mehr dieselbe Sprache", stellte Alecia Beth Moore, wie Pink mit bürgerlichem Namen heißt, fest.

Die Therapie umfasste Einzelgespräche und gemeinsame Sitzungen: "Man braucht jemanden, der beide Seiten hört und dann die andere für einen übersetzt. Ohne Vanessa, die in den letzten 18 Jahren genau das für mich getan hat, wäre ich längst geschieden", verriet sie ihren 7,9 Millionen Followern. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Pink und Carey feierten kürzlich ihren 14. Hochzeitstag mit rührenden Social-Media-Postings.

Christopher Polk/Getty Images) Pink, Willow und Carey Hart bei den MTV Video Music Awards 2017

Getty Images Carey Hart und Pink

Instagram / pink Pink und Carey Hart, 2020



