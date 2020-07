Könnt ihr erahnen, welcher Promi auf diesem Retro-Schnappschuss in die Kamera grinst? Der heute 41-Jährige erblickte im November 1978 in Gießen das Licht der Welt und sammelte 15 Jahre später seine ersten Fernseherfahrungen als Schülerpraktikant bei der ZDF-Kindernachrichtensendung "Logo!" Nach seinem Abitur folgte dann ein Studium in Großbritannien, das er jedoch abbrach. Zurück in Deutschland war der Schauspieler unter anderem als Rechtsmediziner in der Krimi-Reihe "Polizeiruf 110" zu sehen. Heute ist er vor allem als Moderator von Promi Big Brother und Promis unter Palmen bekannt. Wisst ihr, welcher Star gemeint ist?

Bei dem kleinen Blondschopf auf dem Throwback-Pic handelt es sich um niemand Geringeren als Jochen Schropp (41). Der wurde zum Zeitpunkt der Aufnahme offenbar gerade frisch eingeschult: Er posiert auf dem süßen Bild nämlich mit einem gelben Tornister und einer XXL-Schultüte. Dass der TV-Star das alte Foto gerade jetzt auf Instagram teilt, hat einen Grund: Er macht bei der Online-Kampagne "Abschlussfeier 2020" mit, die der Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (64) ins Leben gerufen hat. Deshalb richtet Jochen in einem Kommentar zu seinem Bild liebevolle Worte an die Schüler, die 2020 ihren Abschluss feiern: "Liebe Abiturient*innen, liebe Abschlussklassen, herzliche Glückwünsche und alles Gute für euren nächsten Lebensabschnitt!"

Der ehemalige "Sternenfänger"-Darsteller ist nicht der einzige Promi, der bei der Kampagne mitmacht: Unter anderem hatte auch Palina Rojinski (35) am Mittwoch ein Bild aus der Schulzeit gepostet und ihren Fans in einem zusätzlichen Video verraten: "Ich kann mich erinnern, als ich damals den Abschluss gemacht habe, dass ich gar nicht wusste, was ich machen sollte."

