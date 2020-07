Endlich gibt es Details zur Neuauflage von Verbotene Liebe! 20 Jahre gehörte die ARD-Serie zu den beliebtesten ihrer Art in Deutschland, bis sie aufgrund sinkender Quoten im Jahr 2015 eingestellt wurde. Trotzdem gibt es auch heute noch zahlreiche eingefleischte Fans, die sich jetzt über "Verbotene Liebe – Next Generation" freuen dürfen. An das Ende des Originals knüpft die Serie aber nicht an. Doch was erwartet die Zuschauer stattdessen?

Wie schon bei "Verbotene Liebe" dreht sich auch bei "Verbotene Liebe – Next Generation" alles um Liebe, Macht, Reichtum, Lügen und Sex. Zusätzlich sollen auch Themen wie Missbrauch und Mordanschläge behandelt werden. Im Zentrum steht laut RTL dabei das Liebespaar Josefin Reinhard (Sina Zadra) und Alexander Verhoven (Frederik Götz). Neben diesen neuen Charakteren werden aber auch alt bekannte Darsteller wieder in ihre Kultfiguren schlüpfen.

Die Produktion für das Format beginnt Mitte Juli. Ob die neue Serie mit den Intrigen der alten mithalten kann, erfahren die Zuschauer dann im Winter. Dann werden die erst einmal zehn geplanten Folgen "Verbotene Liebe – Next Generation" auf TVNOW ausgestrahlt. Werdet ihr einschalten?

ActionPress/Public Address Ron Holzschuh (r.) und seine "Verbotene Liebe"-Kollegen

Getty Images Gabriele Metzger, Martina Servatius, Wolfram Grandezka und Miriam Lahnstein

Getty Images Jo Weil, Florian Wuensche und Dominic Saleh-Zaki von "Verbotene Liebe"



