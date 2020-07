Happy Birthday, Tabea Heynig (50)! Seit 2010 ist die Schauspielerin bei Unter uns in der Rolle der Britta Schönfeld zu sehen. Mit ihren Intrigen sorgt ihre Figur dabei von Anfang an für mächtig Ärger in der Schillerallee. Statt arbeiten steht für die gebürtige Mannheimerin heute aber feiern auf dem Programm – aus gutem Grund: Tabea wird 50 Jahre alt! Mit Promiflash plaudert sie über die Pläne für ihren großen Tag.

"50, ich kann es selbst gar nicht glauben! Natürlich wollte ich das ganz groß feiern", erzählt Tabea gegenüber Promiflash. Die Gesundheitskrise habe ihr jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Statt einer fetten Sause gibt es jetzt eine Gartenparty – inklusive prominenter Gäste. "Es kommen auch meine Kolleginnen Isabell Hertel, Claudelle Deckert, sogar Ines Quermann", freut sich das Geburtstagskind. Aber auch andere langjährige Freundinnen würden vorbeischauen.

Mit von der Partie ist sicher auch Tabeas kleiner Sohn Monty, der erst 2018 zur Welt kam. Wie die gebürtige Mannheimerin sich mit 50 fühlt? "Bombastisch!" Es sei ja immerhin nur eine Zahl, fügt sie schmunzelnd hinzu. Tabea sei einfach dankbar für alles, was ihr in persönlicher Hinsicht geschenkt worden sei.

Tabea Heynig, Schauspielerin

Tabea Heynig mit ihrem Mann und ihrem Sohn Monty

Tabea Heynig, Schauspielerin

