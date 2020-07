Auch Queen Elizabeth II. (94) hat scheinbar mal einen kleinen Lachflash! Bedingt durch die aktuelle Situation ist das Oberhaupt des britischen Königshauses überwiegend zu Hause auf Schloss Windsor und erledigt einige ihrer royalen Verpflichtungen inzwischen virtuell. In Videokonferenzen schaltet sich die 94-Jährige mittlerweile problemlos selbst zu und beherrscht die Technik offenbar wie ein Profi! Jetzt sprach sie per Videoanruf mit britischen Streitkräften. Eine besonders lustige Bemerkung brachte Ihre Majestät dabei etwas aus der königlichen Fassung!

Vier Repräsentanten der britischen Armee, der Kriegsmarine und der Luftstreitkräfte waren der Queen für ein Gespräch per Videochat zugeschaltet. In dem Clip, den "The Royal Family" auf Twitter veröffentlichte, informierte sich die Britin über die Arbeit der Streitkräfte im In- und Ausland. Ein Soldat berichtete in dem Zuge auch von seinen ungewöhnlichen Trainingsmethoden in der aktuellen Lage: Er schiebe Autos die Straße hoch und runter. Bei dieser Vorstellung kannte Ihre Hoheit offenbar kein Halten mehr. "Oh! Das ist auch eine Möglichkeit, zu trainieren", lachte die Monarchin darauf los.

Die Twitter-User waren dabei ganz entzückt von Elizabeths herzhaften Lacher. "Ich liebe dieses Gespräch!", zeigte sich ein Fan begeistert. "Sie hat einen tollen Humor. Das ist ein großartiges Beispiel für wahre Professionalität und zeigt, warum sie so geliebt und respektiert wird!", war sich ein anderer Nutzer sicher.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Jahr 2020

Getty Images Queen Elizabeth II., 2020

Getty Images Queen Elizabeth II. im Jahr 2019



