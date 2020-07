Ashley James erwartet ihren ersten Nachwuchs! Bekannt wurde die Beauty durch ihre Auftritte in Reality-TV-Formaten wie "Made in Chelsea" oder Promi Big Brother. In letzter Zeit konzentrierte sich die 33-Jährige allerdings auf ihre Musikkarriere als DJane und ihr Privatleben. Im vergangenen Oktober lernte sie ihren Freund Tom Andrews kennen und zwischen den beiden funkte es offenbar heftig. Nun überrascht die Schönheit ihre Community mit einer ganz besonders erfreulichen Neuigkeit: Ashley ist zum ersten Mal schwanger!

Auf ihrem Instagram-Kanal postet die werdende Mama ein gemeinsames Bild von sich und ihrem Mann, dazu schreibt sie freudig: "Ich bin unheimlich aufgeregt, endlich unsere unglaublich erfreulichen Neuigkeiten mit euch allen teilen zu können." Dazu verlinkt sie ein Interview, in dem sie über ihre Schwangerschaft spricht. Bereits seit Anfang April hätten sie Bescheid gewusst. Gegenüber Hello erklärt die Künstlerin, was die Schwangerschaft nun für sie bedeute: "Mein Leben hat sich um 180 Grad gedreht." Früher habe sie nie darüber nachgedacht, ob sie Kinder haben wolle. "Ich war nie wirklich mütterlich", betont die Bald-Mami. In ihren Augen sei sie früher ein echter Freigeist gewesen. Das hat sich nun anscheinend geändert.

Nicht nur Ashley freut sich über die zuckersüßen Neuigkeiten, auch ihr Liebster Tom ist ganz aus dem Häuschen. Er sei "überglücklich" gewesen, als er herausfand, dass er zum ersten Mal Vater werden würde. Kein Teil von ihm habe auch nur den Hauch einer Angst verspürt, betont er.

