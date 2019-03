Ashley James stellte sich in Reality-TV-Formaten wie "Made in Chelsea" oder Promi Big Brother zur Schau und wurde damit berühmt. Jetzt macht sie damit erfolgreich auf Social Media weiter – als Botschafterin für Body Confidence. Die 31-Jährige verriet, dass sie süchtig war, perfekt auszusehen. Heute sei Ashley viel entspannter. Als sie jetzt aber ein Hater wegen ihrer Cellulitis kritisierte, schlug die Beauty zurück!

In ihrer Instagram-Story teilte Ashley ein Foto von ihrer schlanken Kehrseite im Bikini auf einem Fahrrad. Einem Follower passte das Bild aber so gar nicht, er schrieb ihr privat: "Was ist passiert? Du hast Cellulitis." Diese unverfrorene Bemerkung ließ das TV-Gesicht nicht auf sich sitzen. Ashley teilte einen Screenshot der Nachricht und kommentierte selbstbewusst: "Falls ihr es nicht wusstet, fast jede Frau hat Cellulitis. Das ist total normal. Es ist sexy", machte sie klar. "Und um ehrlich zu sein, wenn ich auf meinem Sterbebett liege, werde ich nicht denken 'Scheiße, ich wünschte, ich hätte mich mehr vom Essen und Trinken ferngehalten und mich lieber um meine gottgegebenen Beulchen gesorgt'. Wenn du ihn nicht magst, kannst du ihn gern mal küssen."

Auf Ashleys Account finden sich allerdings nicht nur Bilder in sexy Posen: Hin und wieder teilt sie auch Schnappschüsse von ihren Katzen Toulouse und Lady. Letztere drohte kürzlich in der Badewanne zu ertrinken. Glücklicherweise bemerkte die Influencerin das plätschernde Geräusch rechtzeitig, um den Vierbeiner zu retten.

Instagram / ashleylouisejames Ashley James, Influencerin

