Diese zwei gehen durch dick und dünn! Schon seit Jahren sind Britney Spears (38) und ihr Freund Sam Asghari (26) ein eingespieltes Team: Die beiden haben seit ihrem Kennenlernen im Jahr 2016 bereits so manche Hürden gemeistert und sind noch heute so stark wie eh und je. Einen Insider wundert das angesichts Sams Hingabe überhaupt nicht: Der 26-Jährige tue alles, was in seiner Macht steht, um seine Auserwählte glücklich zu sehen!

Eine Quelle aus dem engen Kreis der 38-Jährigen plaudert gegenüber Hollywood Life aus: "Sam hat ein Herz aus Gold. In all den Höhen und Tiefen, die Britney während ihrer Partnerschaft durchlebt hat, war er ihr Fels in der Brandung. Er hat ihr gegenüber einen ausgeprägten Beschützerinstinkt. [...] Seine Beziehung zu Britney und ihr Glücklichsein sind schlicht und einfach seine Priorität." Er habe recht schnell die echte Britney kennengelernt – die Frau, die hinter den Social-Media-Posts steckt, und wolle sie gar nicht mehr loslassen.

"Sam will sie aufbauen, sie kommunizieren den ganzen Tag und er ist so stolz auf sie. Er wird immer an ihrer Seite sein", ist sich der Informant sicher. Dass Sam tatsächlich um einiges jünger als seine Freundin ist, würde aufgrund seiner Reife und Bodenständigkeit kaum auffallen. Kein Wunder also, dass Brit "bis über beide Ohren in ihn verliebt" ist. Am liebsten wolle die zweifache Mutter ihren Partner sogar heiraten und eine Familie gründen!

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari bei der "Once Upon a Time in Hollywood"-Premiere in L.A.

Instagram / samasghari Britney Spears und Sam Asghari im November 2018

Instagram / samasghari Sam Asghari und Britney Spears im Mai 2019



