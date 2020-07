Mit dieser Verbotene Liebe-Kultfigur gibt es jetzt ein Wiedersehen! Im Winter startet die Neuauflage der 2015 abgesetzten ARD-Serie. Unter dem Namen "Verbotene Liebe – Next Generation" werden zehn Folgen des Reboots auf TVNOW ausgestrahlt. Die Serie knüpft jedoch nicht an das Ende des Originals an, sondern stellt stattdessen neue Figuren in den Mittelpunkt – doch jetzt wurde bestätigt: Wolfram Grandezka wird wieder in seine Rolle des von Vielen gehassten Ansgar von Lahnstein schlüpfen.

Das gibt RTL in einer Pressemitteilung bekannt. "Der aus der früheren 'Verbotene Liebe' bekannte Ansgar von Lahnstein (Wolfram Grandezka, 50) wird in 'Next Generation' mit seinen Intrigen wieder für viel Aufsehen sorgen", heißt es darin. Wie der Sender andeutet, handelt es sich bei dem eiskalten Geschäftsführer aber nicht um das einzige bekannte Gesicht der insgesamt 4.664 "Verbotene Liebe"-Folgen, das zurückkehren wird – weitere Namen wurden aber noch nicht verraten.

Dafür können die Zuschauer sich schon jetzt auf die spannende Liebesgeschichte von Josefin Reinhard (Sina Zadra) und Alexander Verhoven (Frederik Götz) freuen. "Alexander findet sich mit seiner Familie mitten in einem Strudel aus Liebe, Macht und Reichtum, großen Lebenslügen, Missbrauch, Verrat, Mordanschlägen und viel verbotenem Sex wieder", teasert der Sender an.

