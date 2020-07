Mackenzie Edwards Fans sind besorgt. Anfang des Jahres wurden die Teen Mom-Bekanntheit und ihr Ehemann Ryan Edwards zum zweiten Mal Eltern. Immer wieder posten die beiden seitdem Fotos von ihren Kindern, teilen aber auch ihre Sorgen und Probleme mit ihrer Community. So erzählte Mackenzie ihren Followern jetzt, dass sie zu wenig trinkt. Mit dieser Reaktion auf das Foto hätte sie jedoch sicher nicht gerechnet: Ihre Supporter finden Mackenzie darauf erschreckend dünn.

Mit einer Wasserflasche sitzt die 23-Jährige am Steuer ihres Autos – eigentlich handelt es sich bei diesem Instagram-Post lediglich um Werbung für eine Trinkwassermarke. Unter dem Bild befinden sich jedoch zahlreiche besorgte Kommentare. "Irgendetwas an ihrem Gewichtsverlust lässt sie sehr ungesund aussehen" oder "Mädchen, du hast so viel Gewicht verloren", lauten nur zwei Reaktionen. Ein anderer User befürchtet, Mackenzie könnte durch den Stress mit zwei kleinen Kids zu schnell Gewicht verlieren.

Die Reality-TV-Bekanntheit ließ die Sorgen ihrer Community unkommentiert. Ende Juni zeigten sich ihre Fans von ihrem After-Baby-Body jedoch noch begeistert. Unter einer Aufnahme von ihr im Bikini lobten sie Mackenzie dafür, sechs Monate nach der Geburt ihrer Tochter schon wieder so in Form zu sein.

Instagram / mackedwards95 Ryan und Mackenzie Edwards, "Teen Mom"-Stars

Instagram / mackedwards95 "Teen Mom"-Bekanntheit Mackenzie Edwards

Instagram / mackedwards95 Mackenzie Edwards, Juni 2020



