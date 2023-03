Drogen und Co.: Klagen gegen Ryan Edwards fallengelassen

Ryan Edwards kann wieder aufatmen. Das Privatleben des einstigen Teen Mom-Stars sorgt für negative Schlagzeilen. Die TV-Bekanntheit musste sich in der Vergangenheit häufiger wegen Drogenbesitzes vor Gericht verantworten. Außerdem ging vor wenigen Wochen seine Ehe in die Brüche – der Amerikaner soll sich gegenüber seiner Frau Mackenzie gewalttätig verhalten haben und wurde daraufhin angezeigt. Von drei Anklagepunkten wurde Ryan freigesprochen!

Wie Us Weekly berichtete, gab der 35-Jährige zu, seine ehemalige Partnerin belästigt zu haben und ließ sich auf einen Deal ein. Der Beschuldigte wird fortan ein GPS-Gerät tragen und eine "Reha-Behandlung" machen müssen. Zudem wurde ihm gerichtlich untersagt, Kontakt zu Mackenzie aufzunehmen. In den anderen Punkten konnte Ryan einen kleinen Erfolg feiern: Laut Gerichtsdokumenten wurden die Klagen seiner Ex wegen des Besitzes von Drogenutensilien, des Besitzes von Betäubungsmitteln sowie wegen Stalkings abgewiesen.

Mackenzie scheint mit ihrem Noch-Ehemann endgültig abschließen zu wollen. Ende Februar reichte die dreifache Mutter die Scheidung von Ryan ein. In den Gerichtsdokumenten, die HollywoodLife vorliegen, wurde ein Beschluss zugunsten von Mackenzie unterzeichnet – der Schauspielerin wurde das vorläufige Sorgerecht für ihren Nachwuchs zugesprochen.

Ryan Edwards, "Teen Mom"-Bekanntheit

Mackenzie und Ryan Edwards im Juli 2022

Mackenzie Edwards, Reality-TV-Bekanntheit

