Oh, là, là – was für ein Anblick! Dass sich Liz Hurley (55) nur allzu gerne in möglichst wenig Stoff präsentiert, ist längst kein Geheimnis mehr. Kein Wunder: Mit über 50 sieht die Gossip Girl-Darstellerin noch so fit aus wie eh und je. Daran scheint sich auch diesen Sommer nichts geändert zu haben, wie sie nun mit einem neuen Social-Media-Schnappschuss beweist: Elizabeth gewährt hier besonders viel Blick auf ihren knackigen Körper!

Dieses Bild auf dem Instagram-Account der 55-Jährigen verdeutlicht mal wieder: Bei der Britin scheint die Zeit still zu stehen! Auf dem Pic liegt die Serienbekanntheit auf der Wiese, und zwar in nichts als einem Bikiniunterteil und einem offenen Jäckchen. Damit gestattet die einstige Flamme von Hugh Grant (59) freie Sicht auf ihre fast unbedeckte Brust. Daneben dürfte aber noch ein weiteres Körperteil für jede Menge Begeisterung sorgen...

Auf der Aufnahme blitzt auch ihr ultraflacher Bauch hervor! "Göttin", "Du siehst so unglaublich aus" und "Was für ein Segen für meine Augen", lauten nur drei der Rückmeldungen. Was das Geheimnis ihres Wahnsinnskörpers ist, plauderte Liz bereits aus: Gartenarbeit.

Instagram / elizabethhurley1 Liz Hurley, Serienstar

Instagram / elizabethhurley1 Liz Hurley, Schauspielerin

Instagram / elizabethhurley1 Liz Hurley im April 2020



