Elizabeth Hurley sieht man ihr Alter kaum an! Mit 54 Jahren hat die Schauspielerin noch immer einen durchtrainierten Körper und stellt diesen auch gekonnt zur Schau. Dabei könnte sie glatt als eine Frau durchgehen, die sich frisch in den Mittzwanzigern befindet. Nun verrät sie, womit sie sich fit hält – und dabei handelt es sich nicht etwa um schweißtreibende Work-outs im Fitnessstudio!

"Ich trainiere nicht per se, aber ich bin sehr aktiv", erklärt der "Teuflisch"-Star in einem Interview mit Extra. Anstatt ins Gym zu gehen und dort ihren Körper zu definieren, hat sie eine bessere Alternative gefunden. "Ich bewege mich viel, aber es ist wirklich die Gartenarbeit – eine Hecke fällen, mit einer Motorsäge einen Baum fällen – all diese Sachen mache ich", beteuert sie. Wenn sie nicht gerade im Grünen beschäftigt ist, schwimmt das Model zudem gerne ein paar Bahnen im hauseigenen Pool.

Doch längst zeigen sich nicht alle davon begeistert, dass die Produzentin in ihrem Alter ihren fitten Body in meist ziemlich knappen Outfits der Öffentlichkeit präsentiert. Sohn Damien (17) hält nicht viel von den freizügigen Postings seiner Mutter. Ihm ist das jugendliche Auftreten von Liz unangenehm, wie sie selbst vor Kurzem verraten hat.

Elizabeth Hurley, Schauspielerin

Model Elizabeth Hurley

Damian Hurley mit seiner Mutter Liz

