Wird Jamie Spears (68) zu Unrecht verurteilt? Britney Spears (38) steht – aufgrund ihrer damaligen schlechten psychischen Verfassung – seit 2008 unter der Vormundschaft ihres Vaters. Seitdem tauchen immer wieder Gerüchte auf, dass der Popstar gegen seinen Willen festgehalten wird. Die Fans der 38-Jährigen machen sich große Sorgen, dass Britneys eigener Vater ihr bewusst einschränken könnte und fordern das Ende der Vormundschaft. Doch so einfach scheint das nicht zu sein – Jamie entscheidet nicht alleine über das Wohl seiner Tochter!

Einem Insider zufolge gebe eine ganze Reihe an Personen, die in dieser Situation beteiligt seien, wie TMZ berichtet. So würden auch Ärzte, Anwälte, Therapeuten und ein Richter Britneys Verhalten beobachten und gemeinsam mit ihrem Vater über ihr Leben entscheiden. Die Quelle betonte auch, dass die 38-Jährige nicht in der Lage sei, wieder die Kontrolle über sich zu übernehmen – sie brauche die Menschen um sich herum, da sie emotional nicht stabil sei.

"Diese Leute, die das Ende der Vormundschaft fordern, würden keinen Piep mehr von sich geben, wenn sich Britney selbst etwas antun oder sogar nach zwei Wochen sterben würde", zeigte sich der Informant eher skeptisch gegenüber der sogenannten Free-Britney-Bewegung. Diese wurde bereits vor vielen Jahren von einigen Fans der Musikerin gestartet und fordert, dass die zweifache Mutter von ihrem Vater befreit werden soll.

Instagram / britneyspears Britney Spears im Jahr 2020

VALERIE MACON/AFP/Getty Images Jamie Spears in Los Angeles

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin



