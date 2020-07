Wie steht es um Britney Spears (38) psychische Verfassung? Derzeit äußern Fans immer wieder die Befürchtung, dass die Blondine von ihrer Familie regelrecht eingesperrt wird. So wollen sie in ihren Social-Media-Posts kryptische Botschaften gefunden haben, mit denen Brit um Hilfe ruft und auf ihre Unterdrückung hinweist. Den Spekulationen zufolge soll ihr Vater, der ihre Vormundschaft hat, zu kontrollsüchtig sein. Nach Britneys zuletzt sehr verwirrendem Online-Verhalten läuten jetzt nicht mehr nur bei ihren Bewunderern die Alarmglocken. Nach einem weiteren Post werden auch einige Promis hellhörig!

Mit einer Instagram-Story macht sich jetzt die Schauspielerin Ariel Winter (22) für die 38-Jährige stark. Die Modern Family-Darstellerin teilt einen Post des britischen TV-Stars und Journalisten Vas J Morgan: Der hat zusammengefasst, in welchen Punkten Jamie Spears (68) und Britneys Management das Leben der Künstlerin bewusst einschränken – und schlussfolgert, dass sie die Blondine regelrecht gefangen halten. So würde die rund 250 Millionen Dollar schwere Entertainern nur ein wöchentliches Taschengeld von 1.500 Dollar bekommen, während ihr Vormund sich an ihr dumm und dämlich verdient. Britney sei es untersagt, sich ohne Absprache auch nur einen Burger zu kaufen, in die Drogerie zu gehen oder das Haus zu verlassen. Außerdem setzte man sie während labiler Zustände bewusst den Kameras der Paparazzi aus – demnach sei Jamie für ihre letzten Skandal-Bilder verantwortlich.

"Was ihr 'Vater' und Team ihr antun, ist völlig ekelhaft und entsetzlich", bittet Ariel ihre Community, den Beitrag zu verbreiten. Auch weitere Stars sind auf Britneys Fall aufmerksam geworden: So fragte zuletzt Sarah Hyland (29) in den Instagram-Kommentaren: "Bist du okay, Britney?". Snooki (32) bestätigte außerdem die Theorie, dass kritische Kommentare gelöscht werden – so auch ihrer!

