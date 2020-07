Sie tut ihm leid! Nachdem sich Gerda Lewis (27) und ihre ehemalige Mädelsclique zuletzt einen heftigen Zoff in der Öffentlichkeit geliefert hatten, hat sich auch Ex-Bachelorette-Boy Andreas Ongemach (28) in der Angelegenheit geäußert. Im Gespräch mit Promiflash erklärt er, dass er die Anschuldigungen der Girls gegen die Blondine gut nachvollziehen könne. Doch obwohl Gerda bei ihm offenbar nicht besonders hoch im Kurs steht, hat er Mitleid mit der Influencerin.

Der Bachelor in Paradise-Kandidat stellt klar, dass sich in der Welt der 27-Jährigen seiner Meinung nach alles um Oberflächlichkeiten, scheinbare Perfektion und Followerzahlen drehe. Deshalb könne er nur Mitleid für das Model aufbringen: "Also mir tut Gerda irgendwo leid, dass sie das alles erlebt, weil sie einfach gefühlt in dieser Welt gefangen ist und gar nicht mehr weiß, was gut und was schlecht ist." Er vermutet sogar, dass der öffentliche Druck zu sehr auf der Beauty laste und sie sich infolgedessen ein Lügenkonstrukt aufbaue.

Auch hinsichtlich der Partnerwahl der Rosenlady von 2019 zeigt sich Andy mehr als skeptisch. "Dieses schlampige Verhalten – erst mit Melvin zusammen, dann Keno, dann Melvin, zwischendurch Tim, dann wieder Melvin zu schreiben: 'Ah nur du' und 'Du bist mein Leben", ärgert er sich in dem Interview über das Verhalten der TV-Bekanntheit.

Instagram / xoxo.rissa Gerda Lewis, Larissa und Doreen in L.A.

Instagram / andreasxong Andreas Ongemacht, Ex-Bachelorette-Kandidat

TVNOW Gerda Lewis und Andreas Ongemach in der vierten Nacht der Rosen



