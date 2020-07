In den vergangenen Wochen sorgte der Streit zwischen Gerda Lewis (27) und ihren ehemals besten Freundinnen für großen Wirbel in der Influencer-Welt. Während eines Freundinnen-Urlaubs in Griechenland eskalierte die Situation und die ehemalige Bachelorette wurde in der Öffentlichkeit heftig angegangen. Das Model soll in der Vergangenheit nicht nur die Beziehung von Doreen Petrova (25) sabotiert, sondern auch die gesamte Mädels-Clique gegeneinander aufgehetzt haben. Ex-Rosenboy Andreas Ongemach (28) macht im Gespräch mit Promiflash klar: Dieser Beef kommt für ihn alles andere als überraschend.

"Ich kann diesen Streit verstehen und fühle ihn zu 100 Prozent. Gerda ist eine Frau, die alles tut, um gut nach außen zu wirken und manipuliert Menschen", erklärt der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer gegenüber Promiflash. Dabei erinnert er sich an eigene Erfahrungen mit der Blondine: Für eine Geburtstagsparty von Gerda habe er offenbar nicht die nötige Reichweite gehabt, um eingeladen zu werden. "Sie hat immer zu mir gesagt, dass ich voll der Nette bin, sie gut mit mir klarkommt und ich ein Freund geworden bin und lädt mich dann nicht auf ihren Geburtstag ein", erzählt Andy.

Mittlerweile sei ihm die Lust auf Partys mit der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin allerdings ohnehin vergangen. Er halte nicht viel von der Fake-Welt auf Social Media. "Ich meine, jedem das Seine, aber diese oberflächliche Welt, wo ein Mensch nur was wert ist, wenn er Follower hat und teure Kleidung trägt, die ist nichts für mich", stellte er klar.

Instagram / xoxo.rissa Gerda, Larissa, Doreen und Kristina beim Lollapalooza Festival 2019

TVNOW Bachelorette-Kandidat Andreas Ongemach

Instagram / andreasxong Andreas Ongemach, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer



