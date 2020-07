Die Ex-Frau ist aus dem Haus – nun kann alles nach Lauras (19) Wünschen eingerichtet werden! Seit einigen Monaten ist Michael Wendler (48) von seiner mittlerweile ehemaligen Ehefrau Claudia Norberg (49) geschieden. Kurz darauf ist diese dann aus der gemeinsamen Villa in Florida ausgezogen, in der schon die neue Freundin des Schlagersängers wohnte. Jetzt verriet Laura, wie sie das einstige Schlafzimmer von Claudia umgestalten will!

In der Reality-Doku Laura & Der Wendler – Jetzt wird geheiratet zeigte sich die 19-Jährige zunächst erleichtert, dass sie und ihr Schatz nun ungestört in ihrem Traumhaus leben können – am Ende sei es für alle nicht gerade einfach gewesen. Über das weitere Zimmer, das Laura nun ganz nach ihrem Belieben einrichten kann, freute sie sich außerdem. "Wir haben ewig überlegt, was wir damit machen sollen. Wir haben auch Hunderte Ideen. Erst sollte es ein Bügelzimmer werden." Diesen Plan hatten sie aber längst schon wieder verworfen und stattdessen eine viel bessere Idee: "Jetzt haben wir überlegt, ob es vielleicht ein Raum wird, wo wir als Influencer unserer Arbeit nachgehen werden." LED-Lichtobjekte, Kameras und Co. würden dort ihren Platz finden und nicht überall im Haus verteilt herumstehen.

Claudia dürfte es herzlich egal sein, was mit ihrem einstigen kleinen Reich passiert, hat sie doch nach der Scheidung eine ganze Eigentumswohnung für sich alleine. Diese liegt gar nicht so weit weg von ihrem alten Haus, damit die 49-Jährige in der Nähe ihrer Tochter Adeline wohnen bleiben kann.

