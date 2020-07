Ist die Sorge etwa berechtigt? In den vergangenen Monaten hätte es für Nathalie Bleicher-Woth (23) eigentlich nicht besser laufen können. Die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin war nach ihrer Trennung im vergangenen Jahr endlich wieder neu verliebt. Und obwohl sie die Identität ihrer neuen Partnerin nicht öffentlich preisgeben will, teilte sie dennoch immer wieder süße Eindrücke aus ihrem Liebesleben. Aktuell scheint es der Beauty allerdings nicht besonders gut zu gehen: Einige Aussagen auf ihrem Social-Media-Account versetzten die Fans in Sorge. Jetzt gibt Nathalie ein beunruhigendes Update.

"Es sind sehr viele schlimme Dinge passiert und zum richtigen Zeitpunkt werde ich sie auch loswerden, aber aktuell ist das einfach alles zu gefährlich", schreibt die Schauspielerin auf ihrem Instagram-Account. Zuvor hatten sich einige Follower bei ihr gemeldet und ihr Unterstützung bei jeglichen Problemen zugesichert. Nathalie gibt zu, unter der aktuellen Situation zu leiden, wolle aber versuchen, sich wieder zu fangen und das Beste daraus zu machen.

In dem Beitrag in ihrer Story erklärt die Blondine auch, dass sie ihre Gefühle nicht vor der Außenwelt verstecken möchte. "Ich will euch hier auf Instagram nichts vorspielen. Es ist nicht immer alles schön im Leben", meint sie. Die 23-Jährige habe aber nicht vor, nur die positiven Momente mit ihrer Community zu teilen, sondern eben auch die weniger schönen Erlebnisse.

