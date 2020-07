Es kommen immer mehr Details über Amber Heard (34) und ihre Einstellung zu Drogen ans Licht! Die Blondine sagte kürzlich als Zeugin in dem aktuellen Gerichtsprozess rund um Johnny Depps (57) Klage gegen das britische Nachrichtenmagazin The Sun gegen den Hollywood-Schauspieler aus. Dabei wurden nicht nur Geheimnisse über ihn und ihre gemeinsamen Ehejahre gelüftet, sondern auch über sie selbst. So gab Amber nun zu, das ein oder andere Mal Drogen genommen zu haben – jedoch nicht abhängig zu sein!

Wie Daily Mail berichtete, soll die 34-Jährige in ihrer Zeugenaussage gestanden haben, während des Coachella-Festivals einige Rauschmittel konsumiert zu haben. "Ich habe ein paar Mal MDMA oder Pilze mit Freunden eingenommen." Im Gegenzug dazu bestritt sie aber, ein "gewöhnlicher Drogenkonsument" zu sein. "Während unserer Beziehung würde ich sagen, dass ich an zwei Händen abzählen konnte, wie oft ich versucht habe, Marihuana zu rauchen. [...] Als ich mit Johnny zusammen war, habe ich überhaupt kein Kokain genommen." Außerdem soll sie auch, anders als von ihrem Ex-Mann behauptet, keine Alkoholikerin sein. Zwar trinke sie gerne Wein, jedoch nicht bis zur Besinnungslosigkeit.

Dagegen scheint allerdings ein von Johnnys Anwältin herangezogener Beweis zu sprechen. Eine Krankenschwester, von der Amber einmal angeblich betreut worden war, soll in einer Notiz, die dem Gericht vorgelegt wurde, festgehalten haben: "Amber Heard berichtet über eine Vorgeschichte des Drogenmissbrauchs, einschließlich der Abhängigkeit von Kokain und Alkohol." All diese Behauptungen wies die Schauspielerin jedoch von sich.

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp, 2016

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

Getty Images Amber Heard bei einer Party für "Parasite" in L.A. im Februar 2020



