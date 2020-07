Schlimme Neuigkeiten aus dem Alaskan Bush People-Universum! Seit 2014 begeistert die Familie Brown in ihrer Reality-TV-Show die Zuschauer: Die neunköpfige Truppe um Billy und Ami Brown sowie ihre sieben erwachsenen Kinder lebte lange in der Wildnis Alaskas in einem beinahe autarken Dorf – abseits jeder Zivilisation. Nun wird das Leben der Browns von traurigen News überschattet: Amis Bruder Rene hat Krebs und nur noch kurze Zeit zu leben!

Das berichtete Amis anderer Bruder Les Branson jetzt gegenüber The Sun: So kämpfe Rene aktuell gegen eine bestimmte Form von Nierenkrebs. Bereits im vergangenen Jahr sei seine linke Niere entfernt worden, allerdings habe ihn das nicht gerettet: Stattdessen streute der Krebs und habe sich inzwischen in den Lungen, Lymphknoten und Knochen abgesetzt. "Leider liegt mein Bruder im Sterben. Er ist bei uns zu Hause und in einem komatösen Zustand. Er hat nur noch ein paar Tage zu leben!", schilderte Les.

Ami selbst soll seit ihrer Hochzeit mit Billy keinen Kontakt mehr zu ihrem älteren Bruder haben. Die traurigen Neuigkeiten dürften sie trotzdem treffen: 2017 wurde bei der 56-Jährigen Lungenkrebs diagnostiziert. Wegen Amis Erkrankung zog die Familie sogar auf eine Ranch im US-Bundesstaat Washington. Inzwischen hat sie die Krebserkrankung überwunden.

Instagram / heroofkirrkwell Matt, Noah, Bam Bam, Rain, Snowbird, Ami, Billy, Gabe und Bear Brown (v.l.)

Getty Images Billy und Ami Brown

Instagram / bearbrownthekingofextreme Ami und Billy Brown



