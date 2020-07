Liebes-Schlagzeilen über Emilia Clarke (33)! Die Schauspielerin wurde durch ihre Rolle in der erfolgreichen Serie Game of Thrones weltberühmt. Ihre Beziehungen hält die TV-Darstellerin allerdings weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Vor zwei Jahren machte sie zwar noch ihre Liebe zu dem Regisseur Charlie McDowell (37) öffentlich – doch seitdem ist es ruhig um sie geworden. Nun soll sie allerdings einen neuen Mann an ihrer Seite haben!

Wie The Sun on Sunday berichtet, soll es sich bei Emilias Neuem um Tom Turner handeln. Er arbeitet als Regieassistent und war bereits an Hollywood-Produktionen wie Star Wars oder "3 Engel für Charlie" beteiligt. Das Vielleicht-Pärchen wurde vor wenigen Tagen zusammen bei einem Spaziergang mit Emilias Hund Ted in London gesehen. Ein Insider weiß: "Er ist schon ziemlich vernarrt in sie und kann sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen."

Die 33-Jährige wäre aber nicht die erste Promi-Dame, die Tom daten würde: Er soll zuvor mit der "Mission Impossible"-Darstellerin Rebecca Ferguson (34) zusammen gewesen sein. "Er traf sich mit Rebecca, aber sie haben es beendet, weil sie ein bisschen älter war als er", erklärt die Quelle.

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Emilia Clarke

Anzeige

Getty Images Emilia Clarke im September 2019

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Emilia Clarke



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de