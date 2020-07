Dieser Abschied fiel sichtlich schwer! In der neuen Staffel von Schwiegertochter gesucht geht Heiko mit Unterstützung von Moderatorin Vera Int-Veen (52) auf die Suche nach der großen Liebe. Mit dabei auf seinem amourösen TV-Abenteuer ist seine Mutter Sigrid. Gemeinsam besuchten sie in der zweiten Folge des Kuppelformats die Single-Lady Helga. In deren vier Wänden verbrachte das Trio eine schöne Zeit zusammen. Als sich Heiko und Sigrid am nächsten Morgen wieder aufmachen müssen, kann die 44-Jährige ihre Tränen nicht zurückhalten!

Schon als Heiko am Frühstückstisch die nahende Abreise erwähnt, drückt es der Brünetten sichtlich auf die Stimmung. Um ihn zu zeigen, wie tief ihre Gefühle für den Junggesellen sind, nutzt sie die Gunst der Stunde und drückt ihm während eines Selfies einen Kuss auf. "Diese Zeit war sehr intensiv, liebevoll. Und das war genau das, was ich jetzt gebraucht habe, so einen wunderbaren Menschen kennenzulernen", gibt Helga im Anschluss zu. Als das Mutter-Sohn-Gespann ihre Wohnung verlassen hat, lässt sie ihren Tränen freien Lauf.

Heiko sind die Gefühle der Kandidatin natürlich nicht entgangen. "Im Großen und Ganzen habe ich schon gespürt, dass Helga schon sehr verliebt ist in mich. Also sie hat sich schon so richtig in mich verschossen." Und was sagt er zu ihrer mutigen Kuss-Offensive? "Ich fand es ganz süß von ihr", resümiert er.

TVNOW Vera Int-Veen für die 13. Staffel von "Schwiegertochter gesucht"

TVNOW "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Heiko und Mutter Sigrid

TVNOW / Thomas Pritschet Vera Int-Veen, "Schwiegertochter gesucht"-Moderatorin



