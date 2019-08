Ellie Goulding (32) kam heute unter die Haube: Die Sängerin heiratete vor wenigen Augenblicken in der York Minster Kathedrale ihren Verlobten Caspar Jopling. Zu ihren Gästen zählen eine Menge bekannter Gesichter: Es wurden Persönlichkeiten wie Katy Perry (34) und Orlando Bloom (42) als auch Prinzessin Eugenie (29) beim Betreten der Kirche gesichtet. Doch was bei Promi-Hochzeiten meist noch sehnlicher erwartet wird als die hochkarätigen Gäste, ist das Brautkleid – auf das kann nun bereits ein erster Blick geworfen werden!

Auf ersten Aufnahmen ist Ellie beim Verlassen eines blauen Vans zu sehen. Ihr Gesicht ist jedoch durch einen langen Schleier verhüllt und lässt lediglich ein Paar schlichte Perlenohrringe erahnen. Die "Love Me Like You Do"-Interpretin hält einen Strauß weißer Rosen in der Hand und trägt ein langärmliges, tailliertes Kleid mit Stick-Applikationen. Der weiße Traum ist bodenlang und durch den gerafften Stehkragen sehr traditionell, beinahe in einem viktorianischen Stil, gehalten. Drei Brautjungfern, die ebenfalls in weiß gekleidet sind, tragen Ellie auf den Fotos die Schleppe beim Betreten der Kapelle. Trotz Einladung wurde ein Gast jedoch nicht Zeuge der Eheschließung des Brautpaares.

Ellies Ex-Freund Prinz Harry (34) und seine Frau Herzogin Meghan (38) waren nicht bei der Trauung. Verwunderlich, da die Sängerin umgekehrt bei deren Hochzeit anwesend war. Eigentlich versteht sich der Rotschopf gut mit seinen Ex-Flammen und soll auch bei der Heirat seiner Verflossenen Cressida Bonas (30) mit von der Partie sein.

i-Images via ZUMA Press / Zuma P / ActionPress Ellie Goulding und ihre Brautjungfern in York Minster, 2019

Doug Peters / Empics /ActionPress Ellie Goulding und ihre Brautjungfern in York Minster, 2019

Chris Jackson / Getty Images Prinz Harry und Ellie Goulding bei den "Invictus Games" 2016 in London

