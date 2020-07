So viel wiegt Sarah Harrison (29) kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes! Die YouTuberin ist mittlerweile in der 38. Woche angekommen und somit hochschwanger. Ihre zweite Tochter könnte jederzeit das Licht der Welt erblicken. Bevor das jedoch der Fall ist, gibt Sarah ihrer Community jetzt noch mal ein vielleicht letztes Schwangerschaftsupdate. Ganz offen erzählt sie darin, wie viel sie bis jetzt zugenommen hat.

"Ich habe jetzt 73,7 Kilo. Also hab ich etwa elf, elf einhalb bis jetzt Kilos zugenommen", verrät die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story. Bei ihrer Erstgeborenen Mia Rose (2) habe sie am Ende 17 Kilogramm mehr gewogen als vor der Schwangerschaft. Dass es jetzt ein paar Kilo weniger sind, wundert Sarah nicht: "Ich glaube, das liegt daran, dass ich im Sommer schwanger bin. Da esse ich generell viel gesünder, viel mehr Salat und Obst." Bei Mia sei sie dagegen im Winter schwanger gewesen und habe viel mehr Leckereien geschlemmt.

Das waren jedoch nicht die einzigen Zahlen, mit denen die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin ihre Follower konfrontiert hat. Sarah hat auch ihren Bauchumfang gemessen. Dieser liegt aktuell bei 104 Zentimetern. "Bei Mia hab ich das letzte Mal so 106, 107 gemessen", erinnert die Blondine sich. Möglicherweise hat sie auch jetzt das Maßband final angelegt. Denn mit 40,8 Zentimetern und einem Gewicht von schätzungsweise 3,08 Kilo ist die kleine Maus auf jeden Fall kräftig genug, um sich langsam auf den Weg zu machen.

