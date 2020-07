Bald ist es soweit! Sarah Harrison (29) bekommt in wenigen Tagen ihr zweites Kind. Töchterchen Mia Rose (2) darf sich über ein Schwesterchen freuen, was schon bald das Licht der Welt erblicken wird. Ihre Mama und Papa Dominic (29) fiebern der nahenden Geburt längst eifrig entgegen und stecken schon mitten in den letzten Vorbereitungen: Nun verriet die werdende Mama, was sie alles in das Krankenhaus mitnehmen wird.

In einem Youtube-Video filmte Sarah, auf was sie in der Klinik auf keinen Fall verzichten möchte. Die Inspiration für den Inhalt ihrer Tasche entnahm sie aus ihrem eigenen Buch "#Familygoals: Als Team zum Familienglück - der persönliche Guide für junge Familien". Los ging es mit der Babykleidung und den Spucktüchern – dabei musste die Netz-Bekanntheit nicht lange überlegen: Das Neugeborene darf sich über zahlreiche Babyoutfits in verschiedenen Rosatönen freuen. Auch eine Spieluhr und ein Kuscheltier durften nicht fehlen. Für sich selbst hat die Blondine Sport-BHs, Schlafanzüge und ein paar Kleider eingepackt.

Andere wichtige Sachen, wie zum Beispiel Snacks, Ladekabel, Zeitschriften und Lieblingsgetränke will Sarah erst in die Tasche legen, wenn es so weit ist. Damit sie am Ende nichts vergisst, habe sich die 29-Jährige eine Liste geschrieben. So könne nichts mehr schiefgehen.

