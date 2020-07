Prinz Andrew (60) sucht wieder das Weite! Der britische Blaublüter steckt aktuell knietief im Ärger: Immer öfter häufen sich die Schlagzeilen über seine Verwicklung in den Sexhandelsring von Unternehmer Jeffrey Epstein (✝66). Der Skandal warf auch einen Schatten über die Hochzeit seiner Tochter Beatrice (31) am vergangenen Freitag: So wurde bei der Trauung sogar ganz bewusst auf gemeinsame Bilder des Vater-Tochter-Duos verzichtet. Ganz bestimmt ein harter Schlag für den zweifachen Papa. Jetzt wurde Andrew das erste Mal seit der privaten Eheschließung gesichtet – und zwar deutlich geknickt!

Paparazzi erwischten Andrew am Montag beim Verlassen der Hochzeits-Location in Windsor: Gemeinsam mit seinem Bodyguard rollte der 60-Jährige in einem schwarzen Geländewagen von dem Gelände der Royal Lodge. Schaut man sich die Aufnahmen genauer an, kann man in dem Gesicht des Prinzen deutlich die Anstrengung der vergangenen Tage sehen: Mit grimmigem Blick schaut Andrew aus dem Fenster.

Eigentlich dürfte Andrew doch wenigstens eine schöne Erinnerung an das Hochzeitswochenende seiner Ältesten haben: Schließlich durfte er seinen Nachwuchs trotz aller Negativ-Presse zum Altar führen und dort dem Bräutigam Edoardo Mapelli Mozzi (36) übergeben – genug Grund zur Freude also.

Getty Images Prinzessin Beatrice und Prinz Andrew bei einem Besuch in Chelsea im Mai 2011

W8Media / MEGA Prinz Andrew beim Verlassen der Royal Lodge in Windsor

ActionPress Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi im Juli 2020 in Windsor



