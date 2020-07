Das könnte peinlich werden für Prinz Andrew (60)! Seit Monaten steht der Sohn der Queen (94) in den Schlagzeilen, weil er in die Machenschaften seines verstorbenen Freundes, dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (✝66), verwickelt sein soll. Denn Epstein soll mit seiner damaligen Mitarbeiterin Ghislaine Maxwell (58) zahlreiche Sex-Parties mit Minderjährigen veranstaltet haben, an denen angeblich auch der Royal teilnahm. Die Aussage einer Zeugin könnte seine Anwesenheit nun beweisen: Sie spricht von einem Video, das Andrew bei einem intimen Tänzchen zeigen soll.

Die Informantin habe ebenfalls für Epstein gearbeitet, berichtet Daily Mail. Eines Tages habe sie beobachtet, wie sich dieser mit Ghislaine über ein heimlich gefilmtes Video amüsierte. Der Raum, in dem die beiden waren, habe wie eine Kontrollstation ausgesehen: "Groß und dunkel. Es gab viele Bildschirme. Es war so dunkel, als ich hereinkam, dass sie mich nicht bemerkten. Ich wollte etwas sagen, aber sie sprachen und lachten – also schaute ich auf den Bildschirm, um zu sehen, worüber." In dem Moment habe sie den Prinzen mit einer barbusigen Dame tanzen gesehen. Ob der Bläublüter selbst leicht bekleidet gewesen ist, könne sie nicht genau sagen. Zudem sei es ein offenes Geheimnis gewesen, dass Epstein Kameras in einigen Zimmern angebracht hatte. Ob Andrew wusste, dass er gefilmt wurde, könne die Beobachterin aber nicht einschätzen.

Existiert dieser Clip tatsächlich? Ein Royal-Experte glaubt: Alles gelogen! "Die Aussage kann nicht korrekt sein. Die Zeugin behauptet, Andrew Mitte der 90er getroffen zu haben. Aber der Herzog hat Epstein vor 1999 gar nicht gekannt." Zudem kritisiert er: "Sie behauptet, im Jahr 2000 den Job bei Epstein aufgegeben zu haben, aber wartet Jahrzehnte, bis sie dieses Video erwähnt? Ernsthaft?"

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Andrew, 2019

Getty Images Prinz Andrew im September 2019

Getty Images Prinzessin Beatrice, Prinz Andrew und Prinzessin Eugenie beim Weihnachtsgottesdienst 2015



