Wie sieht es aktuell in Sachen Liebe bei Sandra Oh (49) aus? Eins ist klar, karrieretechnisch läuft es bei der Schauspielerin, die vielen aus dem Krankenhausdrama Grey's Anatomy bekannt sein dürfte, super! Mit ihrer aktuellen Serie "Killing Eve" räumt sie eine Auszeichnung nach der anderen ab. Aber wie läuft es privat bei der zweifachen Golden-Globe-Gewinnerin? Wie sie verrät, ist sie zurzeit eine glückliche Single-Lady.

Gegenüber Closer erzählt Sandra, deren letzte, offizielle Beziehung, ihre Ehe von 2003 bis 2006 zu Alexander Payne war, dass sie nicht aktiv nach einer neuen Romanze suche. Die Emmy-Preisträgerin berichtet, dass sie lange geduldig gewesen sei, gewartet und sich bewusst gemacht habe, was sie eigentlich in einem Partner suche. "Ich dachte mir: 'Ich mache einfach mit meinem Leben weiter.' [...] Man kann diese Dinge nicht erzwingen", plaudert die 48-Jährige aus.

Allerdings habe die gebürtige Kanadierin das Beste aus der Situation gemacht, dass sie momentan keinen Mann an ihrer Seite hat. Sie enthüllt, dass dadurch besonders Freundschaften für sie an Bedeutung gewonnen haben. Erst kürzlich sei sie sogar wieder mit alten Schulfreunden in Kontakt getreten.

Anzeige

Getty Images Sandra Oh bei einer Benefizgala in NYC im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Sandra Oh bei den Emmy Awards in L.A. im September 2019

Anzeige

Getty Images Sandra Oh bei den SAG Awards in L.A. im Januar 2017



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de