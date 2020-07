In der ersten Folge von Kampf der Realitystars wurde gleich lautstark diskutiert! In dem neuen TV-Format müssen sich die Kandidaten, die man bereits aus anderen Sendungen kennt, bei Challenges gegen ihre Konkurrenten durchsetzen. Sie leben gemeinsam in einem luxuriösen Pavillon – und sind sich offenbar schon gleich am Anfang gegenseitig auf die Nerven gegangen. Der ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darsteller Sandy Fähse (35) sorgte für große Aufregung bei den Realitystars: Denn er beging einen Regelverstoß, dessen Konsequenzen nicht nur er selbst tragen musste, sondern die ganze Gruppe seiner Mitstreiter.

Sandy ist im Meer geschwommen, was eigentlich strengstens verboten ist, und musste als Strafe alle Zigaretten der Kandidaten abgeben. Die restlichen Teilnehmer zeigten kein Verständnis für das Verhalten des 35-Jährigen und konfrontierten ihn. "Du bist doch ein intelligenter Mensch. Du kannst doch nicht alleine rausschwimmen", regte sich Moderator Jürgen Milski (56) auf. Sandy wollte wohl nicht darauf angesprochen werden und fing sogar an, seine Koffer zu packen. Der ehemalige Bachelor Oliver Sanne (33) mischte sich daraufhin ebenfalls ein und versuchte, den Schauspieler wieder zu beruhigen. Offenbar ging es Sandy nach diesem Aufmunterungsversuch wieder besser und er fand sich damit ab, vorerst nicht rauchen zu können.

Dabei hatte der Wahlberliner kurz zuvor noch gegen den Ex-Rosenkavalier Oli geschossen, denn er verstehe nicht, warum die Kuppelsendung so beliebt sei. "Viel trauriger finde ich, dass dann die Presse nur zu den Leuten geht, die in einer Fake-Show sind", zeigte er sich schon fast eifersüchtig – Sandy sei der Meinung, dass er als Schauspieler weniger Aufmerksamkeit erhalte.

