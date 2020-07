War Johnny Depp (57) etwa gewalttätig gegenüber Kate Moss (46)? Der Schauspieler steht zurzeit wieder vor Gericht. Seine Ex-Frau Amber Heard (34) wirft ihm vor, sie während der Ehe misshandelt zu haben. Lange vor seiner Beziehung zu der "Aquaman"-Darstellerin datete Johnny in den 90ern Supermodel Kate – und auch in dieser turbulenten Romanze soll der 57-Jährige angeblich sehr aggressiv gewesen sein: Amber behauptete jetzt vor Gericht, Johnny hätte Kate eine Treppe heruntergestoßen.

Wie The Sun berichtet, erzählte die Blondine im Zeugenstand von einer Situation aus dem Jahr 2015, in der sie Johnny geschlagen habe, allerdings nur, um ihre Schwester Whitney vor ihm zu schützen. Angeblich sei ihr Ex ausgerastet und auf einer Treppe im damaligen, gemeinsamen Zuhause der beiden auf Whitney losgegangen. "Ich hatte ein Gerücht gehört von zwei Leuten, dass er seine Ex-Freundin Kate Moss die Treppe runtergestoßen hat. Das hatte ich noch im Kopf. Ich habe plötzlich an diesen Moment gedacht und habe so gehandelt, um sie zu beschützen", erklärte sie. Darüber hinaus hätte sie Johnny aber nie angegriffen, versicherte sie.

Über die Beziehung zwischen Kate und Johnny ranken sich bereits seit einigen Jahren Gerüchte rund um Drogen, Alkohol und Partys. Von den Anschuldigungen mit dem Treppenstoß war bisher allerdings noch nicht die Rede.

Anzeige

Getty Images Amber Heard vor dem Royalen Gerichtshof in London im Juli 2020

Anzeige

Getty Images Johnny Depp im September 2019

Anzeige

Getty Images Kate Moss und Johnny Depp, 1998



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de