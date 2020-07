Kommt er ganz nach seinem Vater? Prinz William (38) und Herzogin Kate (38) überraschten die Royal-Fans jetzt mit einem aktuellen Einblick in ihr Familienleben: Zum siebten Geburtstag ihres Sohnes George am 22. Juli teilten sie einen besonders niedlichen Schnappschuss des Prinzen im Netz. Dabei fiel den Fans vor allem eines auf: Der kleine George sieht seinem Vater William immer ähnlicher!

Das Porträt des strahlenden George brachte zahlreiche Herzen zum Schmelzen: Neben etlichen Komplimenten und Glückwünschen konnten es viele Instagram-User nicht fassen, wie sehr der Siebenjährige seinem Vater ähnelt. "Unglaublich! Er sieht seinem Papa Jahr für Jahr ähnlicher!", schrieb ein verblüffter Fan und weitere schlossen sich an: "Er sieht aus wie sein Vater" oder auch "Man sieht die Augen der Familie bei den Kindern, so süß", schwärmten zwei von ihnen. Ein anderer Nutzer glaubte, Ähnlichkeiten zu Georges Urgroßmutter Queen Elizabeth II. (94) zu erkennen: "Bin ich der Einzige, der ein wenig von der Queen in ihm sieht?"

Neben der Ähnlichkeit zu William stach der Community auch Georges niedliches Lächeln ins Auge. "Schaut euch nur diese Zähne an! Bezaubernd!", "Sein Lächeln ist wirklich hinreißend" oder auch "Ich liebe seine Zahnlücke", bewunderten einige Fans den Bruder von Prinz Louis (2) und Prinzessin Charlotte (5).

Getty Images Prinz William im Januar 2020

Getty Images Prinz William im Dezember 2000

Instagram / kensingtonroyal Prinz William mit seinen Kindern George, Charlotte und Louis



