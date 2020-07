Prinz George (7) strahlt in die Kamera! Der Mini-Royal feiert am Mittwoch schon seinen siebten Geburtstag. Wie der älteste Sohn von Prinz William (38) und Herzogin Kate (38) seinen besonderen Tag verbringen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Zur Feier des Tages veröffentlichten seine stolzen Eltern jetzt ein neues Porträt des Geburtstagskindes – und das bringt die Fan-Herzen mal wieder zum Schmelzen.

Wie in jedem Jahr dürfen sich die Instagram-Follower der britischen Royals wieder über einen brandneuen Schnappschuss des frischgebackenen Siebenjährigen freuen. Auf dem Bild strahlt George fröhlich in die Kamera. "Zu Prinz Georges siebten Geburtstag morgen teilen wir ein Foto, das die Herzogin aufgenommen hat", heißt es in dem Post. Dieses Bild wurde also, wie schon so häufig, von Mama Kate höchstpersönlich geknipst.

Das niedliche Foto entstand offenbar vor wenigen Wochen bei einer Spiel-Session mit Georges Papa William und seinen beiden Geschwistern Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Louis (2). Zu Williams Geburtstag im Juni teilten die Dreifach-Eltern nämlich einige knuffige Aufnahmen, auf denen der 38-Jährige mit seinen Kids auf dem Boden rauft – und darauf trägt George dasselbe grüne T-Shirt.

Getty Images Prinz George bei seiner Einschulung, 2017

Instagram / kensingtonroyal Prinz George im Juli 2019

ActionPress Prinz William mit Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte

