Narumol und Josef schwelgen in Erinnerungen! 2009 lernten sich die gebürtige Thailänderin und der Landwirt bei Bauer sucht Frau kennen und lieben. Ein Jahr später wagten sie den Schritt vor den Traualtar und gaben sich das Jawort. Kurz darauf kam ihre gemeinsame Tochter Jorafina zur Welt. Nun ist Narumol und Josefs Eheschließung schon genau zehn Jahre her: Aus diesem Grund blicken sie jetzt feierlich auf ihre Liebesgeschichte zurück.

Im RTL-Interview erinnert sich das Ehepaar an seine schönsten Momente. "Als Jorafina zur Welt kam und ich ins Krankenhaus gefahren bin mit Narumol, das hat mich wirklich gefreut", berichtet Josef. Seiner Gattin kommen sogar ein paar Tränchen, als sie von den Highlights ihrer Beziehung erzählt: "Er liebt mich so sehr, das merke ich. Josef hat mich sehr, sehr lieb – aber manchmal ist es eine harte Probe." Denn anfangs hatte die 55-Jährige schon Schwierigkeiten, sich auf dem Milchviehbetrieb ihres Liebsten zurechtzufinden: "Für mich ist alles hart. Allein auf dem Bauernhof habe ich mir alles anders vorgestellt. Ich weiß jetzt, der Bauernhof ist viel Arbeit."

Anlässlich ihres zehnjährigen Ehejubiläums hat der Kuhbauer seiner Auserwählten ein kleines Geschenk gemacht. Was genau, bleibt zwar ein Geheimnis, aber er gibt den Hinweis, dass es etwas ist, das seine Frau jugendlicher aussehen lasse. Narumol nimmt das humorvoll: "Ich habe mich sehr gefreut, aber auf der anderen Seite dachte ich mir: 'Josef, bin ich schon so alt, dass ich so etwas brauche?'"

Anzeige

Instagram / narumolofficial Narumol, Jorafina und Josef im August 2017

Anzeige

GREGOROWIUS,STEFAN Narumol und Josef bei ihrer Hochzeit



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de