Über diese TV-Rückkehr werden sich die Fans sicher freuen! Bei Bauer sucht Frau fanden Bauer Josef und Kandidatin Narumol vor neun Jahren nicht nur ihr persönliches Liebesglück – auch von den Zuschauern wurden der bayerische Landwirt und die thailändische Powerfrau in die Herzen geschlossen. Nachdem das Paar die Öffentlichkeit an seiner Hochzeit teilhaben lassen und die quirlige Narumol ihr Talent als Background-Reporterin unter Beweis gestellt hatte, wurde es im Fernsehen ruhig um die beiden – bis jetzt! Bald kehrt das Kultpaar samt Tochter Jorafina zurück auf die Bildschirme!

Das Dreiergespann wird am 13. August ab 22:15 Uhr in der RTL II-Reihe "Echt Famile – das sind wir" zu sehen sein – und einen Einblick in seinen Alltag gewähren. "Wir zeigen uns so, wie wir sind. Wir sind ja keine Schauspieler. Manchmal kracht es heftig zwischen meinem Mann Josef und mir, manchmal hängt der Himmel voller Geigen. Ganz normal eben", verrät Narumol im Interview mit Das Neue Blatt. Auch einen Blick auf die neue Geschäftsidee des Reality-TV-Sternchens wird es geben – Narumol hat einen Trachtenladen auf Rädern eröffnet.

"Mein Mann Josef und ich lieben Dirndl. Irgendwann kamen wir auf die Idee einer rollenden Dirndl-Boutique. Die Zuschauer werden staunen. Da ist auf dem Hof ganz schön die Hölle los", plaudert Narumol aus. Die Sympathieträgerin fertigt seit Jahren alle Teile per Hand an – und die Kleider kommen an! "Bauer sucht Frau"-Kollegin Sabine trug zum Beispiel ein Narumol-Dirndl bei ihrer Hochzeit mit Bauer Albert.

MG RTL D / André Kolwalski Narumol, Bauer Josef und ihre Tochter Jorafina

Anzeige

Hannes Magerstaedt / Getty Narumol beim Oktoberfest in München

Anzeige

Instagram / narumolofficial Narumol, "Bauer sucht Frau"-Star

Anzeige

Werdet ihr euch die TV-Folge mit Narumol und Bauer Josef ansehen? Ja, auf jeden Fall! Nein, eher nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de