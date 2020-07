Chris Grey versteht sich offenbar nicht mit allen Beauty & The Nerd-Kandidaten! In der diesjährigen Staffel hatte vor allem eine Person für ordentlich Zündstoff in der Show-Villa gesorgt: Emmy, die auch "Remmidemmi-Emmy" genannt wurde, hatte kein Blatt vor den Mund genommen und hatte sich ununterbrochen mit den restlichen Teilnehmern gestritten, bis sie schließlich das Spiel für sich vorzeitig beendete. Ihr Konkurrent Chris teilte jetzt im Promiflash-Interview gegen Emmy aus.

"Ich muss sagen, dass es mich, als ich live dabei war, wenig tangiert hat, was der Terrorzwerg uns und vor allem mir zu sagen hatte", verriet Chris gegenüber Promiflash. Emmy hatte den Tänzer noch vor ihrem Abgang konfrontiert und ihm die ein oder andere Beleidigung, wie "billiger Stripper", an den Kopf geworfen. "Ich finde diese Aussagen von jemandem, der Respekt nicht einmal buchstabieren kann, doch sehr gewagt. Ich stehe zu dem, was ich tue. Ich fand es für sie eher peinlich", stellte der ehemalige Temptation Island-Teilnehmer klar.

Eine Versöhnung zwischen den beiden scheint es wohl vorerst nicht zu geben. "Emmy muss noch erwachsen werden, vorher lohnt sich kein Gespräch mit ihr", beurteilte der Muskelmann das Verhalten der Blondine. Sie würde eine Rolle spielen und jede Situation ausnutzen, um sich in den Mittelpunkt zu stellen – mehr habe Chris über seine Rivalin nicht zu sagen.

Anzeige

Instagram / emmyruss1 Emmy, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

Anzeige

Instagram/chrisgrey___ Chris Grey, August 2019

Anzeige

Instagram / emmyruss1 Emmy, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de