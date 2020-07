Kanye West (43) sorgt in letzter Zeit für viele Schlagzeilen. Der Rapper gab erst vor Kurzem bekannt, dass er als US-Präsident kandidieren will. Seither fiel er immer wieder durch – teils bizarre – Social-Media-Posts und zuletzt sogar mit einer tränenreichen Wahlkampfrede auf. Seine Musikkarriere bleibt dabei allerdings nicht auf der Strecke. Kanye bringt nämlich noch in dieser Woche ein neues Album raus!

Das gab der vierfache Vater jetzt auf Twitter bekannt. Dort veröffentlichte er die Songliste seines nächsten Albums "Donda", dass er seiner verstorbenen Mutter widmete. Darauf wird unter anderem auch der gleichnamige Song "Donda" zu hören sein. Das Album soll offenbar noch an diesem Freitag erscheinen. Mehr verriet Kanye zu seiner neuesten musikalischen Kreation noch nicht.

In Kanyes Wahlkampf scheint es noch nicht so gut zu laufen. In South Carolina wird sein Name zum Beispiel gar nicht auf den Wahlzetteln stehen, weil Kanye es versäumt hat, die nötigen Papiere rechtzeitig einzureichen. Auch in Illinois haben seine Angestellten die Dokumente gerade einmal vier Minuten vor der offiziellen Deadline eingereicht.

Kevork Djansezian/Getty Images Kanye West bei den MTV Video Music Awards 2015

MEGA Kanyes Wahlkampfauftritt in South Carolina

Getty Images Kanye West während seines Treffens mit Donald Trump im Weißen Haus im Jahr 2018

