Sie zeigt, was sie hat! Die US-amerikanische Schauspielerin Ayda Field (41) macht kein Geheimnis aus ihrem Körper: Auf Veranstaltungen setzt die Frau von Sänger Robbie Williams (46) ihre Kurven nur allzu gerne in hautengen Abendkleidern in Szene, und auch auf Social Media posiert sie regelmäßig für ihre vielen Fans. Jetzt zeigte Ayda im Netz, wie stolz sie auf ihren durchtrainierten Body ist!

In ihrer Instagram-Story überraschte die 41-Jährige ihre Community nun mit einem bemerkenswerten Spiegel-Selfie: Nach dem Training posierte die vierfache Mutter in einer eng anliegenden Sporthose und einem bauchfreien Oberteil. Dabei präsentierte sie ihren durchtrainierten Waschbrettbauch. "Ich habe gerade erst eine Bauchmuskelübung gemacht und bin richtig stolz auf mich", schrieb Ayda zu dem Schnappschuss und freute sich mit einem Hashtag auf die anschließende Entspannung: "Jetzt kann ich durchatmen."

Damit nicht genug: Kürzlich überraschte sie ihre Follower auch mit einem besonderen Workout-Video. In diesem Clip trainiert Ayda ihren Körper auf der Terrasse, während ihre älteste Tochter Theodora Rose Williams (7) im Hintergrund fröhlich tanzt. "Bewegung ist Magie", betitelte die Schauspielerin den Post.

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field im Juli 2018

Getty Images Ayda Field im November 2018

Getty Images Ayda Field im November 2018



