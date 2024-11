Robbie Williams strahlt mit Ehefrau Ayda Field bei Premiere

Robbie Williams (50) hat am Mittwoch die Premiere seines Biopics "Better Man" am Leicester Square in London gefeiert. An seiner Seite war seine Ehefrau Ayda Field (45), mit der er über den roten Teppich schritt. Trotz der kürzlich bekannt gewordenen Demenzdiagnose seiner Mutter Janet zeigte sich der Sänger lächelnd und gut gelaunt – für die Kameras war das Paar sogar für Scherze zu haben. Neben Ayda waren auch seine Ex-Freundin Nicole Appleton (49) sowie die Moderatorin Holly Willoughby (43) zu diesem besonderen Anlass eingeladen.

Robbie erschien in einem eleganten grauen gestreiften Blazer mit silbernen Verzierungen auf den Schultern und passenden Hosen. Ayda strahlte in einem figurbetonten schwarzen Blazer und kombinierte diesen mit schwarzen Hosen und hohen Absätzen. Nicole Appleton, mit der Robbie in den 90er-Jahren zusammen war, zog in einem roten Kleid mit hohem Kragen die Blicke auf sich. Holly Willoughby beeindruckte in einem schwarzen Minikleid mit tiefem Herzausschnitt und ergänzte ihr Outfit mit schwarzen Heels und einer passenden Clutch.

Robbies Karriere begann in der Boyband Take That, bevor er als Solokünstler weltweit Erfolge feierte. Der Film "Better Man", der ab dem 26. Dezember in den Kinos zu sehen sein wird, erzählt die Geschichte seines Aufstiegs, Falls und Comebacks. Unter der Regie von Michael Gracey, bekannt für "The Greatest Showman", bietet das Biopic einen einzigartigen Einblick in Robbies Lebensweg, in dem er von einem CGI-Affen und dem Schauspieler Jonno Davies verkörpert wird. Diese eindrucksvolle Darstellung und die persönlichen Kämpfe seiner Familie zeigen einen Robbie, der trotz vieler privater Herausforderungen stets seinen Humor bewahrt und unerschütterlich bleibt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Appleton bei der "Better Man"-Premiere 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Anzeige Anzeige