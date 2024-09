Ayda Field und Robbie Williams trauern um geliebte Hunde

Robbie Williams (50) und Ayda Field (45) trauern um den Verlust ihrer beiden langjährigen tierischen Begleiter Poupette und Walle. Das Ehepaar, das seit 2010 verheiratet ist und vier gemeinsame Kinder hat, musste sich nun von seinen geliebten Fellnasen verabschieden. Via Instagram teilte die Schauspielerin die traurige Nachricht mit ihren Fans: "Heute haben unsere Hunde Poupette und Walle diesen Planeten verlassen, um ein Abenteuer in einer unendlichen Galaxie weit, weit weg zu beginnen." Die Hunde verstarben friedlich zusammen im Bett zu dem Song "Dancing Queen" von ABBA.

Die Geschichte der beiden Hunde ist eng mit dem Leben von Robbie und Ayda verknüpft. Poupette war schon seit 18 Jahren an Aydas Seite. Als Ayda dann sechs Monate später Robbie kennenlernte, brachte sie die Hundedame mit in die Beziehung. Der Sänger, selbst Hundebesitzer, schloss Poupette sofort in sein Herz und gemeinsam entschieden sich die beiden, mit Walle einen weiteren Hund in die Familie aufzunehmen. Zwei Jahre später wurden die Vierbeiner dann sogar Trauzeugen auf ihrer Hochzeit. Zum Abschluss des bewegenden Statements verrät die "Austenland"-Darstellerin, dass sie und der Musiker ihr Ehegelübde erneuert haben: "Vor Kurzem haben Rob und ich unser Eheversprechen erneuert. Es gibt viele Dinge, denen wir jetzt gegenüberstehen […] und wir wollten feiern, was gut in unserem Leben war: Familie und Liebe."

Ayda und Robbie traten am 7. August in Los Angeles in einer geheimen Zeremonie in ihrem Haus vor den Traualtar. Laut den damaligen Berichten von Mirror waren sechzig Familienmitglieder anwesend – diese hatten im Vorfeld aber nichts von der Eheschließung gewusst. Das Liebespaar soll seine Gäste unter dem Vorwand einer James-Bond-Party eingeladen haben. Die Ehepartner sind mittlerweile Eltern von zwei Mädchen und zwei Jungs.

Instagram / aydafieldwilliams Ayda Field und Robbie Williams Hunde

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams und Ayda Field mit ihren Kids

