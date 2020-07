Große Verwirrung bei den Fans von Saskia Beecks (32)! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin versorgt aktuell mehr als 600.000 Follower auf Instagram mit regelmäßigen Updates aus ihrem Leben. Dabei gibt sie hin und wieder auch sehr private Einblicke. Über ihr aktuelles Liebesleben ist aber nicht allzu viel bekannt. Jetzt sorgt die TV-Darstellerin mit einem neuen Foto für reichlich Spekulationen – ist die Blondine etwa schwanger?

Auf einem Bild, das sie jüngst in ihrer Instagram-Story veröffentlichte, kann man eine deutliche Wölbung in der Körpermitte entdecken – der Rest des Körpers ist schlank wie eh und je. Ihre Fans vermuten deswegen, dass die Influencerin in anderen Umständen sei. "Eigentlich frage ich mich nach der letzten Story, ob sie schwanger ist. Was ja schön wäre, aber auch total überraschend", oder auch "Ich hab zwei Kinder bekommen und ich erkenne einen Schwangerschaftsbauch. Die ist definitiv schwanger", lauten nur zwei der Kommentare, die den allgemeinen Tonus spiegeln.

Ob Saskia aktuell in einer festen Beziehung ist oder nicht, ist bis dato nicht bekannt. Fakt ist, dass die offen lebende Lesbe in irgendeiner Weise nachhelfen lassen müsste, um ein Baby zu bekommen. "Leute, man muss nicht mit einem Mann schlafen, um schwanger zu werden. Es gibt auch die Möglichkeit der künstlichen Befruchtung", kommentierte eine andere Followerin.

Instagram / saskiabeecks TV-Darstellerin Saskia Beecks

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks, 2020

Instagram / saskiabeecks TV-Sternchen Saskia Beecks



