Warum bringt Saskia Beecks' (31) Liebesleben so viele Gerüchte in Umlauf? Seit der Trennung von Nathalie Bleicher-Woth (23) wird der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin eine Liaison nach der anderen angedichtet. Spekulationen um eine Liebe zu Jessica Paszka (29) hielten sich sogar mehrere Wochen – aber alles falsch, sie und die Ex-Bachelorette seien nur gute Freundinnen. Für Saskia ist die Sache klar: Weil sie homosexuell ist, stehe sie laut Meinung der Außenwelt auf alle Frauen!

"Mit jeder Heterofrau in Deutschland habe ich eine Affäre. Ich liebe alle Frauen, weil ich lesbisch bin. Natürlich nicht – das war ja ganz klar Ironie!", betonte die 31-Jährige bei der NYX-Halloween-Party im Interview mit Promiflash. Wenn ihr Leben so interessant sei, solle man aber ruhig darüber berichten: "Ich stehe in der Öffentlichkeit. Da macht man sich oft zur Angriffsfläche, das gehört zum Leben dazu." Außerdem sei die Berichterstattung manchmal richtig amüsant.

Den Anlass nutzte Saskia auch, um zu betonen, dass ihre Begleiterin Linda Teodosiu (28) ebenfalls eine Kumpeline von ihr sei. Die Berlinerin ist momentan Single. "Und das wird auch erst mal so bleiben", betonte sie im Promiflash-Gespräch.

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks, September 2019

Actionpress/ Defrance Saskia Beecks bei der NYX-Halloween-Party 2019

Actionpress/ United Archives GmbH Linda Teodosiu und Saskia Beecks bei der NYX-Halloween-Party 2019

