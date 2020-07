Ist Saskia Beecks (32) schwanger oder nicht? Obwohl sich die ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin seit der Trennung von Schauspielkollegin Nathalie Bleicher-Woth (23) in Stillschweigen rund um ihr Liebesleben hüllt, wurde zuletzt immer wieder über vermeintliche Flirts spekuliert. Jetzt setzen die Fans in der Gerüchteküche noch einen drauf, denn: Ein aktuelles Foto der TV-Bekanntheit lässt vermuten, dass sie schwanger sein könnte. Doch glauben Saskias Follower wirklich an die Babynews?

In einer Promiflash-Umfrage fiel das Ergebnis absolut eindeutig aus: Lediglich 29 Prozent der Leser (4.859 Teilnehmer) glauben daran, dass die 32-Jährige tatsächlich Nachwuchs erwartet. Stolze 71 Prozent waren hingegen der Meinung, dass es sich auf der Aufnahme nicht um die ersten Anzeichen eines Babybauches handelt. Die Wölbung, die auf den Fotos sichtbar ist, hat für die meistens Fans also keine größere Bedeutung.

Abgesehen davon hatten einige Instagram-User auch bereits Bedenken darüber geäußert, dass Saskia, die offen homosexuell lebt, Probleme haben könnte, tatsächlich schwanger zu werden. Eine Followerin schaffte diesbezüglich aber Klarheit in der Social-Media-Runde. "Leute, man muss nicht mit einem Mann schlafen, um schwanger zu werden. Es gibt auch die Möglichkeit der künstlichen Befruchtung", meinte sie.

Instagram / saskiabeecks TV-Sternchen Saskia Beecks

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks im September 2019

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks, Influencerin



