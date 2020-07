Justin Bieber (26) fühlt sich wieder wohl! Schon seit mehreren Jahren hat der Sänger immer wieder mit Hautproblemen zu kämpfen und unter ständig wiederkehrenden Akneausbrüchen zu leiden. Eine ausgereifte Methode, um die roten Pünktchen endlich erfolgreich loszuwerden, hat er noch nicht gefunden – bis jetzt: Seine Frau Hailey (23) hat dem "What Do You Mean"-Interpreten offenbar dabei geholfen, seine Akne loszuwerden!

In seiner Instagram-Story teilte Justin nun ein Selfie – mit einem makellosen Teint: Von Pickeln und unreinen Stellen ist absolut keine Spur mehr. Dieses Ergebnis hat Justin seiner Hailey zu verdanken, wie er in dem Beitrag schrieb. Hailey veröffentlichte den Post in ihrer Story gleich erneut und fügte hinzu: "Gesunde Haut? Wir lieben, es zu sehen." In der darauffolgenden Sequenz plauderte die 23-Jährige auch gleich noch das Geheimnis eines solchen Hautbilds aus: "Die Flüssigkeitszufuhr ist essenziell."

Erst vor zwei Monaten hatte Justin seiner Liebsten in ihrer Facebook-Serie versprochen, nach der Quarantäne mit perfekt strahlender Haut zurückzukehren. Das hatte Hailey sich damals wohl zu Herzen genommen und unterstütze den Musiker auf diesem Weg. "Sie drückt die [Pickel] aus, sie macht Serum und Gesichtsmasken für mich", erklärte Justin damals – offenbar mit Erfolg.

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger

MEGA Justin Bieber und Hailey Bieber im März 2020

FZS / MEGA Justin und Hailey Bieber, Juli 2018



