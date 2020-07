Haftbefehl (34) zeigt die Folgen seiner Schussverletzung! Am vergangenen Freitag bereitete der Rapper seinen Fans große Sorgen: Er soll sich ins eigene Bein geschossen haben und musste daraufhin direkt in einer Klinik in Darmstadt behandelt werden. Jetzt ist der 34-Jährige offenbar wieder auf dem Weg der Besserung. In einem Gesundheitsupdate zeigte er jetzt, wie sein verarztetes Bein nach dem Vorfall aussieht!

"Die Kugel ist von hier oben rein und auf der anderen Seite ist so ein großes Loch entstanden", erzählte der "Ich rolle mit meim Besten"-Interpret in der Instagram-Story seiner Frau Nina Anhan. Dabei gewährte der Musiker seinen Fans einen Blick auf sein Bein, das auf der einen Seite eine offene Schusswunde trägt, während auf der anderen Seite ein Verband mit Schlauch ist, den die Ärzte anbrachten. "Der Schwamm saugt den ganzen Dreck raus, damit die neuen Zellen wachsen und mein Muskel sich wieder aufbaut", erklärte Aykut, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt.

Das Ehepaar war wenige Stunden zuvor auf dem Weg in ein Restaurant gewesen, als der Schlauch am Bein des Offenbachers herausfiel. Während Haftbefehl erstmal etwas essen wollte, bestand Nina darauf, sofort das Krankenhaus aufzusuchen. Nach dem Aufenthalt zeigte sich der Zweifach-Vater beim Dinner dann besonders dankbar dem Klinikpersonal gegenüber. "Klinikum Darmstadt, ihr seid die Besten! Vor allem der Oberarzt und die Schwestern", schwärmte Hafti.

Instagram / haftbefehl Haftbefehl und Soufian im Jahr 2020

Instagram / ninaanhan Nina Anhan und Haftbefehl im Jahr 2020

Instagram / ninaanhan Nina Anhan und Haftbefehl im Jahr 2018



