Passt sich Jude Law (47) äußerlich schon langsam an seine neue Rolle an? Der Schauspieler ist aus zahlreichen Filmproduktionen bekannt – und laut Medienberichten soll er nun im Gespräch für einen neuen Streifen sein: Angeblich ist er bei der Realverfilmung "Peter Pan & Wendy" dabei – und soll Captain Hook verkörpern. Ob er seinen Fans jetzt einen weiteren Hinweis auf seinen neuen Filmjob gibt? Er trägt seine Haare länger – und ähnelt dem Bösewicht damit schon ein wenig mehr.

Jude wurde am Mittwoch in London gesichtet. Im sportlichen Outfit und einem Kaffee in der Hand kam er gerade von einer morgendlichen Joggingrunde. Auf den Fotos fällt vor allem auf, dass der Schauspieler derzeit scheinbar auf den Friseurbesuch verzichtet: Sowohl sein Bart als auch seine Haare sind länger, als man es von dem "Liebe braucht keine Ferien"-Star gewohnt ist. Ob er sich womöglich schon auf die Dreharbeiten vorbereitet? Bekannterweise trägt Captain Hook eine lange Mähne und einen Zwirbelbart.

Ob Jude nun wirklich bald nach Nimmerland reist, ist offiziell nicht bestätigt. Allerdings sollen laut Variety auch zwei weitere Castmitglieder schon feststehen: Die beiden Jungschauspieler Alexander Molony und Ever Anderson könnten zusammen mit dem 47-Jährigen vor der Kamera stehen.

Anzeige

MEGA Jude Law im Juli 2020

Anzeige

Getty Images Jude Law, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Jude Law, Hollywoodstar



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de